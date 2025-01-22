Укрепление рубля: сильный тренд или временная стабилизация?

Нынешнее укрепление рубля до максимальных отметок 2025 г. и даже уровней конца декабря 2024 г. — это возвращение курсов к адекватным фундаментальным значениям, заявил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

На российском межбанковском рынке в среду днем доллар становился дешевле 97 рублей. Американская валюта потеряла 1,72% стоимости.

Курсы иностранных валют уже в минусе с начала года: юань вблизи 13,5, доллар ниже 100, евро у 103,3, отмечает эксперт. Технически сползание валют временно еще может и продолжиться. Например, для юаня поддержкой до конца января будет район 13,3, значит, для доллара и евро уровни коррекции еще на пару процентов ниже, говорит Зельцер.

«О сильном тренде говорить рано, скорее, это стабилизация рубля после локальной встряски начала января и возвращение курсов к адекватным фундаментальным значениям», — отмечает эксперт.

Одним из факторов, которые поддерживают курс российской валюты, является приход к власти в США Дональда Трампа.

«После прихода Трампа возросли риски тарифной войны со странами Латинской Америки, Европы, Азии, а на этом падает и сам глобальный доллар ко всем мировым валютам. Через кросс-курсы это благоприятно влияет и на российский рубль», — объясняет эксперт.