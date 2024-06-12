ЦБ: сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке

Сделки с американской и европейской валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Это связано с введением санкций в отношении Мосбиржи, сообщает пресс-служба Банка России.

В среду в новый санкционный список США попала Московская биржа. После этого акции биржи рухнули. В связи с введением ограничений с 13 июня торги долларами и евро на Мосбирже будут прекращены.

При этом в Центробанке отметили, что торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме.

В регуляторе добавили, что физлица и российские компании могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через отечественные кредитные организации. Все средства в американской и европейской валютах на счетах и вкладах россиян остаются сохранными.