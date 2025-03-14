ЦБ порекомендовал иметь «подушку безопасности» в 3-6 зарплат

Чтобы поддерживать финансовую устойчивость и привычный образ жизни, гражданам нужно иметь «подушку безопасности» в 3-6 зарплат в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ .

Регулятор утверждает, что чем больше у гражданина накоплений, тем его финансовое положение устойчивей. При этом точных рекомендаций по поводу размера «подушки безопасности» нет.

Эксперты сходятся во мнении, что оптимальной суммой для этого будет та, которая равна 3–6 зарплатам. Она поможет поддержать финансовую устойчивость в случаях непредвиденных обстоятельств, например, увольнения с работы или внезапной болезни.

В ЦБ уточнили, что «подушку безопасности» лучше хранить как неприкосновенный запас. Для этого лучше всего деньги положить на вклад.

При этом регулятор порекомендовал не использовать «подушку безопасности» для инвестиций на фондовом рынке. В этом плане лучше подойдут средства, накопленные сверх подушки.

Ранее эксперт заявил, что сейчас лучшее время для открытия вклада. По его словам, все дело в рекордно высокой ключевой ставке — 21%.