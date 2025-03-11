Финансовый аналитик Беляев: сейчас лучшее время для открытия вклада

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что сейчас лучшее время для открытия вкладов в банках. По его словам, все дело в рекордно высокой ключевой ставке — 21%, сообщает «Лента.ру» .

Он подчеркнул, что есть тенденция на понижение ставки по вкладам, однако она все равно останется на достаточно высоком уровне. В последний раз такой период был в начале перестройки, но тогда была «бешеная» инфляция.

«Сейчас очень выгодный момент. Ни о чем не надо волноваться. Вы положили деньги в банк. Они там лежат. И 20% или даже больше в год прирастают», — заявил эксперт.

При этом Беляев отметил, что покупка валюты сегодня — это риск. Финансист уверен, что таким образом граждане «ничего не выиграют». Также он призвал не связываться со всякими «пирамидами» — все это проделки мошенников.

Одну из таких финансовых пирамид выявили в Тюмени. Организаторы проекта предлагали вложиться в бизнес по аренде портативных аккумуляторов (пауэрбанков).