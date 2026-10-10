В Мытищах завершился капремонт дома на Олимпийском проспекте

Дом № 28, корпус 1 на Олимпийском проспекте теперь невозможно не заметить: его фасад, словно мозаика, собран из розово-голубых и коричневых панелей. Таким ярким он стал благодаря недавнему капитальному ремонту.

В ходе работ утеплили фасад, подобрали колористическое решение из шести оттенков, заменили окна в местах общего пользования и входные двери. Это была большая работа, проделанная вместе с администрацией и жителями, и во многом благодаря ей результат превзошел ожидания.

Анна Владимировна Русакова прожила в этом доме много лет. Раньше в квартирах было холодно и сыро, а фасад был серым и унылым. Теперь все иначе: идешь и наглядеться не можешь. Во время работ Анна Владимировна загадала, чтобы ее балкон выкрасили в розовый, и так и сбылось.

Жильцы признаются, что такие перемены их радуют. Никуда не переезжая, они будто начали жить в новом доме. Они стали больше следить за своими подъездами и иначе воспринимать свое жилье — преображение ощущается во всем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.