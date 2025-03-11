Финансовую пирамиду с арендой пауэрбанков вскрыли в Тюмени

ЦБ выявил финансовую пирамиду в Тюмени. Организаторы проекта предлагали вложиться в бизнес по аренде портативных аккумуляторов (пауэрбанков), сообщает РБК .

В создании финансовой пирамиды обвиняют компанию Rainbow Shared Energy (RSE). Ее сотрудники предлагали людям высокий доход, если те вложатся в бизнес по аренде пауэрбанков. Так, гражданам обещали доходность до 1000% годовых.

В ЦБ заявили, что компания не ведет реальной деятельности. Гарантий заявленного высокого дохода она не могла предоставить. В Банке России отметили, что RSE связывалась с клиентами через мессенджер и соцсети, а какие-либо договоры с гражданами не заключала.

Деятельность организации связана с созданием финансовой пирамиды — людям обещали вознаграждение за привлечение новых клиентов, подчеркнули в Центробанке. Также отмечается наличие агрессивного маркетинга.

Ранее директор сочинского депозитария украл 160 млн рублей со счетов клиентов. Он работал по принципу финансовой пирамиды.