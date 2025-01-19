По принципу пирамиды: директор депозитария украл 160 млн руб со счетов клиентов

Исполнительный директор сочинского «Многофункционального депозитарного центра» Алексей Лазарев на протяжении трех лет воровал деньги из ячеек клиентов. Работая по принципу финансовой пирамиды, он смог украсть около 160 млн рублей, сообщает Baza .

Лазарев признался, что часть денег он смог перевести в доллары и спрятать в лесу. Правоохранители обнаружили тайник уже после задержания директора.

Принцип «работы» Лазарева заключался в финансовой пирамиде — он похищал деньги у новых клиентов и клал их в ячейки тех, кто забирает наличные. Однако схема дала сбой после январских каникул, когда сразу несколько клиентов пришли за своими деньгами и не нашли их в ячейках. Пока в деле насчитывается 18 пострадавших.

Ранее в городе Гурьевск Калининградской области мужчина залез на потолок, когда к нему пришли судебные приставы. Визит ФССП был связан с тем, что россиянин задолжал двум своим дочерям почти 2 000 000 рублей.