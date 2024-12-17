Россиянин сыграл с приставами в прятки на потолке

В городе Гурьевск Калининградской области мужчина залез на потолок, когда к нему пришли судебные приставы. Визит ФССП был связан с тем, что россиянин задолжал двум своим дочерям почти 2 000 000 рублей, сообщает Amber Mash .

Утверждается, что из-за боязни приставов должник огородил свой дом колючей проволокой и выставил камеры видеонаблюдения по периметру. Ранее у него уже изъяли машину, однако отец все равно не хотел отдавать положенные дочерям деньги.

Для поимки должника приставы организовали наблюдение за его домом. Позже служащие пришли к дому мужчины, а дверь им открыла его новая женщина. Дама заявила, что ее возлюбленного нет рядом, однако соврала.

Зашедшие в помещение приставы заподозрили, что их «клиент» прячется прямо на стене, за потолочными плитами. Вскоре мужчина самостоятельно вышел из своего потолочного тайника, осознав, что нежеланные гости никуда не уйдут.

Должнику выписали административный штраф за неуплату алиментов. В перспективе, если подобные правонарушения повторятся, неплательщику может грозить уголовное преследование.