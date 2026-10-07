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В Пензенской области уничтожили три БПЛА

Силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали на территории Пензенской области три беспилотника, сообщил губернатор Олег Мельниченко на платформе «Макс».

Один из беспилотников был сбит на границе областного центра.

«Силами ПВО Минобороны России и наших мобильных огневых групп уничтожено несколько вражеских беспилотников: два на территории одного из районов области, один на границе областного центра», — сообщил губернатор.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее сообщалось, что количество погибших во время одной из самых крупных атак беспилотников ВСУ на Подмосковье выросло до двух.

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