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На берег в Колумбии выбросило шестиметровую китовую акулу

Шестиметровую китовую акулу выбросило на берег в Колумбии. Местные жители пытались спасти животное, но оно погибло, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на El Colombiano.

Травмированную акулу обнаружили на пляже в заливе Баия-Солано. Неравнодушные люди стали поливать ее водой и пытаться на лодках отбуксировать обратно в море.

Но мощности двигателей не хватило — животное погибло до прибытия спасательных служб.

По словам экологов, это необычный случай, так как в октябре китовые акулы обычно не мигрируют в этой части Тихого океана.

Ранее черноморского катрана стали чаще замечать в Азовском море. Специалисты не считают его угрозой для купальщиков.

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