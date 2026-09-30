Катраны стали чаще появляться в Азовском море и не угрожают купальщикам

Черноморского катрана стали чаще замечать в Азовском море. Специалисты не считают его угрозой для купальщиков, сообщает «Крымская газета» .

В начале сентября специалисты Южного научного центра Российской академии наук связали участившиеся наблюдения катрана с ростом солености Азовского моря. Сообщение вызвало опасения у пользователей соцсетей.

«Катраны всегда заходили через пролив в Азовское море, но нюанс в том, что в большинстве участков Азовского моря ему просто трудно будет выжить, поскольку он любит прохладную воду, а это море мелководное и прогревается», — рассказал кандидат биологических наук, заведующий кафедрой зоологии и аквакультуры Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимир Подопригора.

По словам ученого, важно, где именно заметили акулу: у Керчи или дальше, в сторону побережья Кубани. Специалисты Управления особо охраняемыми природными территориями Республики Крым отмечают, что катран охотится на мелкую рыбу, избегает людей и за всю историю освоения полуострова не нападал на человека.

Трогать катрана не стоит: защищаясь, он может укусить. Едкий секрет в его слюне делает ранки болезненными и замедляет их заживление. При встрече с акулой лучше отплыть.

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