USD
Доллар США
85,71
0.92 %
EUR
Евро
96,03
0.73 %
CNY
Китайский Юань
12,80
1.18 %
GBP
Фунт стерлингов
113,32
0.71 %

Криста Пайк пришла в сознание после неудачной попытки казни

Общество

Пережившая неудачную попытку казни Криста Пайк пришла в сознание, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал WSMV.

По словам адвокатов, женщина «находится в сознании, говорит и продолжает получать медицинскую помощь».

В штате Теннесси попытка казнить Кристу Пайк закончилась неудачей: после более часа манипуляций с иглами осужденная осталась жива.

По данным The New York Post, Пайк больше часа провела привязанной к кушетке. Персонал сделал ей как минимум семь глубоких уколов. Одна из игл сильно искривилась при выходе из тела. Женщина не сопротивлялась и подсказывала, куда вводить препарат.

Ее осудили за убийство сокурсницы в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной властями Теннесси за последние двести лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.