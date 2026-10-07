Криста Пайк пришла в сознание после неудачной попытки казни

Пережившая неудачную попытку казни Криста Пайк пришла в сознание, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал WSMV.

По словам адвокатов, женщина «находится в сознании, говорит и продолжает получать медицинскую помощь».

В штате Теннесси попытка казнить Кристу Пайк закончилась неудачей: после более часа манипуляций с иглами осужденная осталась жива.

По данным The New York Post, Пайк больше часа провела привязанной к кушетке. Персонал сделал ей как минимум семь глубоких уколов. Одна из игл сильно искривилась при выходе из тела. Женщина не сопротивлялась и подсказывала, куда вводить препарат.

Ее осудили за убийство сокурсницы в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной властями Теннесси за последние двести лет.

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