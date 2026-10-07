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Трамп заявил, что у него запланирован разговор с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него запланирован разговор с российским коллегой Владимиром Путиным на ближайшее время, сообщает РИА Новости .

«У меня запланирован телефонный разговор (с Путиным — прим. ред.)», — заявил он на территории Белого доме.

По его словам, это случится «очень скоро».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возобновление трехсторонних переговоров по украинскому конфликту в октябре.

8 сентября состоялся телефонный разговор между Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.

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