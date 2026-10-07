Трамп заявил, что у него запланирован разговор с Путиным
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него запланирован разговор с российским коллегой Владимиром Путиным на ближайшее время, сообщает РИА Новости.
«У меня запланирован телефонный разговор (с Путиным — прим. ред.)», — заявил он на территории Белого доме.
По его словам, это случится «очень скоро».
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возобновление трехсторонних переговоров по украинскому конфликту в октябре.
8 сентября состоялся телефонный разговор между Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.
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