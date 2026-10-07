У побережья северных Курил зафиксировано землетрясение

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Его эпицентр находился в 149 км восточнее необитаемого острова Матуа, очаг располагался на глубине 20 км под морским дном.

Землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой до трех баллов, тревога цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

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