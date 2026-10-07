NYT: актриса Ева Мари Сэйнт умерла в возрасте 102 лет
Оскароносная актриса Ева Мари Сэйнт ушла из жизни в возрасте 102 лет в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости New York Times.
«Ева Мари Сэйнт… скончалась во вторник в ее доме в Лос-Анджелесе. Ей было 102 года», — говорится в сообщении.
В 1955 году Сэйнт была удостоена «Оскара» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в своем дебютном фильме «В порту».
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