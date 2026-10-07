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NYT: актриса Ева Мари Сэйнт умерла в возрасте 102 лет

Оскароносная актриса Ева Мари Сэйнт ушла из жизни в возрасте 102 лет в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости New York Times.

«Ева Мари Сэйнт… скончалась во вторник в ее доме в Лос-Анджелесе. Ей было 102 года», — говорится в сообщении.

В 1955 году Сэйнт была удостоена «Оскара» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в своем дебютном фильме «В порту».

Ранее французская актриса и певица русского происхождения, писательница, скульптор Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет.

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