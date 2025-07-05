Медведев: Рютте надо учить русский для сибирского лагеря

сегодня в 22:15

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х прокомментировал фантастические заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о гипотетическом вторжении Китая на Тайвань и последующем нападении России на европейские страны.

По мнению Медведева, такие высказывания напоминают последствия чрезмерного употребления наркотических веществ, популярных среди жителей Нидерландов.

Политик также добавил, что хотя фантазии руководителя альянса весьма красочны, одно утверждение заслуживает внимания: изучение русского языка действительно полезно.

«Может пригодится, если вдруг придется провести некоторое время в каком-нибудь сибирском лагере», — заключил российский чиновник.

Ранее Рютте предположил в интервью изданию The New York Times, что китайский лидер Си Цзиньпин перед началом военной операции против Тайваня обязательно свяжется с президентом России Владимиром Путиным, рассчитывая на атаку территории НАТО, чтобы отвлечь внимание Европы.