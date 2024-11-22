ЦБ поднял официальный курс доллара до рекорда

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Курс доллара ЦБ превысил 102 рубля и достиг рекорда с марта 2022 года

Официальный курс доллара в Центробанке России превысил 102 рубля и достиг рекордных значений впервые с марта 2022 года. Американская нацвалюта достигла 102,5761 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Курс евро на 22 и 23 ноября составляет 107,4252 рубля. Юань торгуется по 13,9427 рубля за единицу.

РБК добавляет, что сегодняшний курс доллара является рекордным с 24 марта 2022 года.

До полудня 22 ноября на международном рынке Forex курс доллара также поднялся выше 103 рублей, евро — выше 108 рублей. В первой половине дня Банк России оценивал доллар в 100,6798 рубля, евро — 106,0762 рубля.

Стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) 22 ноября также превышала 2700 долларов за унцию, что произошло впервые за две недели.