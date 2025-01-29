ЦБ: объем наличных денег в обороте вырос на 1,2% за год

Объем наличных денег в обращении за год увеличился на 1,2%, до 18,7 трлн руб. Такой прирост стал минимальным за девять лет, сообщает пресс-служба ЦБ .

По данным регулятора, в 2024 году спрос на наличные оставался стабильным за исключением небольших колебаний. В первом квартале граждане предпочитали возвращать их в банки, так как ставки по вкладам были большие.

В апреле и декабре были зафиксированы всплески спроса на наличные. Это связано с предпраздничными заботами.

В структуре наличной денежной массы выросла доля банкнот мелких номиналов, так как ЦБ возобновил печать 5 и 10 руб. Также это связано с тем, что в обращение стали поступать обновленные 100-рублевые купюры.

Ранее стало известно, что волна банкротств может накрыть российскую экономику. Непростая ситуация у фирм, которые работают в инвестиционно-технологической сфере, а также у предприятий обрабатывающей промышленности.