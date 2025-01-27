Волна банкротств может накрыть российскую экономику

Экономика РФ может столкнуться с увеличением количества корпоративных банкротств. Эксперты центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отмечают, что у около 20% предприятий обрабатывающей промышленности нагрузка процентных платежей на прибыль в конце 2024 года была более 2/3 от доналоговой прибыли, сообщает Ura.ru со ссылкой на « Ведомости ».

Непростая ситуация у фирм, которые работают в инвестиционно-технологической сфере. Антилидерами также считаются компании, занимающиеся транспортным машиностроением.

В конце 2023 года аналитики ЦМАКП говорили, что рост ставок по кредитам в 2024 году в 1,6 раза увеличит долю фирм, которые могут обанкротиться. Увеличение количества корпоративных банкротств в промышленности РФ может быть связано с увеличением ставок по кредитам, они, по информации ЦБ России, находятся на высоком уровне 21%. Из-за этого финансовая нагрузка на организации увеличивается.

Ранее в Финляндии множество строительных и торговых компаний стали банкротами.