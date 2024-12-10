В Финляндии 2 829 компаний были признаны банкротами

В 2024 году Финляндия столкнулась с заметным увеличением банкротств, охватившим 12,4% компаний, что соответствует 2 829 случаям. В основном это коснулось секторов строительства и торговли. Внешняя торговля страны достигла рекордного минимума — 96 миллиардов евро, особенно заметно снизились объемы с Россией и Германией, сообщает «Царьград» со ссылкой на издание Kauppalehti.

За 11 месяцев 2024 года количество банкротств возросло по сравнению с предыдущими годами — с 2 517 в 2023 году и 2 189 в 2022 году. В среднем каждый месяц процедуры банкротства затрагивали около 260 компаний; если тенденция продолжится в декабре, итоговая цифра может приблизиться к 3 100.

Наиболее уязвимыми оказались предприятия из сфер строительства, оптовой и розничной торговли, а также услуг размещения и общественного питания.

Особенно тяжелыми последствиями характеризуется ресторанный бизнес, где с начала года закрылось 691 заведение. Внешняя торговля также страдает, с заметным падением в отношениях с Эстонией, Германией, Россией, Турцией и Тайванем.