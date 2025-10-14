Трамп пригрозил прекратить торговлю с КНР из-за давления на фермеров США

Американский президент Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Китаем в ряде отраслей из-за давления на фермеров США, сообщает RT .

«Я считаю, что отказ Китая от закупок нашей сои и создание трудностей для американских фермеров — это акт экономической враждебности», — отметил он.

Он отметил также, что США рассматривают прекращение торговли с Китаем в сфере растительных масел и других товаров.

Ранее Трамп объявил о значительном увеличении пошлин на китайскую продукцию и других мерах в области торговли в ответ на предполагаемые попытки Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов.

После заявления американского президента Дональда Трампа о введении новых таможенных сборов против Китая на крипторынке произошел резкий спад. Bloomberg сообщает, что это падение стало рекордным, начиная с апреля 2025 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.