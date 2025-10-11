США введут дополнительную пошлину в 100% на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября или раньше введут 100% пошлину на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сегодня, сообщает РИА Новости .

«Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем) Соединенные Штаты Америки введут в отношении Китая пошлину в размере 100% сверх любой пошлины, которую они платят в настоящее время», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил ЕС повысить пошлины для Китая и Индии до 100%. Объединение же заявило, что не собирается автоматически вводить такие тарифы.

КНР ввел пошлины на сельхозпродукцию из Канады. В результате торговый оборот между государствами снизился. В этот момент РФ буквально «дала в зубы» ближайшему союзнику США.

