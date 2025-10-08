В конце 2024 года Канада ввела пошлины в размере от 25% до 100% на импорт машин, алюминия и стали из Китая, а также поддержала введение санкций в адрес РФ. Россия воспользовалась ситуацией и отомстила ближайшему союзнику Соединенных Штатов, сообщает АБН24 со ссылкой на материал китайского СМИ 360kuai.

Спустя время Канада почувствовала последствия своих действий. В ответ на введение пошлин, КНР потеряла интерес к сельскохозяйственной продукции северного соседа США. Объемы заказов значительно снизились.

Более того, КНР ввел пошлины на сельхозпродукцию из Канады. В результате торговый оборот между государствами снизился. В этот момент РФ буквально «дала в зубы» ближайшему союзнику США.

Россия захватила долю рынка сельхозпродукции в Китае, которая раньше принадлежала Канаде. По поставкам гороха Оттава длительное время была первым импортером продукта в КНР. Но позиция была утеряна.

Доля сельхозпродукции из Канады в КНР снизилась с 95% до около 44%. Параллельно с этим, поставки из РФ выросли на 50% от суммарного объема импорта. Они могут начать расти в будущем.

