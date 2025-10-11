Трамп «сломал» криптовалютный рынок заявлением о новых пошлинах

сегодня в 10:53

После заявления американского президента Дональда Трампа о введении новых таможенных сборов против Китая на крипторынке произошел резкий спад. Bloomberg сообщает, что это падение стало рекордным, начиная с апреля 2025 года, пишет «Лента.ру» .

Стоимость биткоина упала более чем на 12% сразу после публикации заявления Трампа о пошлинах в Truth Social. В дальнейшем падение замедлилось.

Подчеркивается, что в течение часа после объявления Трампа были закрыты криптовалютные позиции на общую сумму свыше 7 млрд долларов.

Ранее Трамп объявил о значительном увеличении пошлин на китайскую продукцию и других мерах в области торговли в ответ на предполагаемые попытки Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов.

