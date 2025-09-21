Трамп опять потребовал от Европы отказаться от российской нефти

сегодня в 08:56

Трамп: ЕС не должен приобретать нефть у РФ

Американский президент Дональд Трамп опять обратился к государствам ЕС. Он призвал их перестать приобретать нефть у РФ на фоне кризиса на Украине, сообщает РИА Новости .

В начале недели американский президент перед отправкой в Великобританию уже призывал государства ЕС перестать приобретать нефть в РФ. Однако они продолжают это делать, считает Трамп.

Президент США предложил постоянному представителю Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакеру усилить давление на ЕС в этом направлении.

19 сентября Трамп предложил радикальный метод завершения боевых действий на Украине. Президент США потребовал от государств ЕС ввести санкции или пошлины против Китая, как наиболее крупного импортера нефти из РФ.

