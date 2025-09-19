Президент США раскритиковал закупки российской нефти странами НАТО

Дональд Трамп предложил радикальный метод прекращения боевых действий на Украине. В интервью Fox News президент США заявил, что европейские страны должны ввести санкции или пошлины против Китая как крупнейшего импортера российской нефти, сообщает РИА Новости.

По мнению американского лидера, такие меры позволили бы положить конец конфликту. Трамп также выразил недовольство тем, что союзники США по НАТО и Европейскому союзу продолжают закупать российскую нефть, несмотря на все ограничения.

Ранее президент уже высказывал разочарование в своем российском коллеге, заявив, что Владимир Путин «подвел» его в вопросах мирного урегулирования.

Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий в Вашингтоне о дальнейших шагах по оказанию давления на Москву и Пекин.

