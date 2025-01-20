Трамп не упомянул криптовалюты в своей речи. Биткоин отреагировал падением

Президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул криптовалюты, майнинг или собственный токен в своей инаугурационной речи. Курс биткоина отреагировал падением с отметки $106,5 тыс. в начале его выступления до 100,5 тыс. долларов (-6%), сообщает РБК .

При этом утром 20 января цена главной криптовалюты обновила исторический максимум, достигнув 109 тыс. долларов.

Основная причина роста курса биткоина — это воодушевление криптоинвесторов в связи с инаугурацией Дональда Трампа. Участники крипторынка и ранее надеялись, что избранный президент США будет поддерживать криптоиндустрию, о чем он заявлял в ходе предвыборной кампании, сообщил РИАМО главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в Капитолии. Трамп принял присягу, произнеся традиционные для нее слова и положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.