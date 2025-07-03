LA’Театр представит премьеру «Терраса» с звездами кино и театра

18 июля в LA’Театре состоится премьера спектакля «Терраса» по пьесе Жана-Клода Каррьера. Постановку осуществил основатель театра Вадим Дубровицкий. В спектакле заняты известные актеры российского театра и кино: Лариса Удовиченко, Евдокия Германова, Владимир Стеклов, а также блистательные Борис Каморзин и Дмитрий Ульянов. Главные роли исполняют Анастасия Акатова и Андрей Барило, сообщили в театре.

«Это история неслышания людьми друг друга, история бесконечного человеческого одиночества, любого, каждого, все герои очень одиноки, но при этом абсурдны и поэтому смешны. Вот такое соединение комедии и глубинной человеческой трагедии подкупает в этой пьесе. И блестящая литература! Эта пьеса абсолютно программная с точки зрения экзистенциализма. По сути, она о том, что цивилизация живет в обмане и самообмане, все лгут друг другу и сами себе. Пьеса придется по вкусу всем ценителям интеллектуального юмора», — отметил режиссер и художественный руководитель театра Вадим Дубровицкий.

Жан-Клод Каррьер, автор пьесы, — легенда кинематографа. Он написал сценарии к более чем 140 фильмам и сериалам, работал с Луисом Бунюэлем над такими шедеврами, как «Этот смутный объект желаний», «Дневник горничной», «Скромное обаяние буржуазии», а также сотрудничал с Жан-Люком Годаром, Анджеем Вайдой и другими выдающимися режиссерами XX века. Лауреат «Оскара» и обладатель Гран-при жюри Каннского кинофестиваля 1969 года.

«Терраса» — одно из немногих его оригинальных произведений для театра. Хотя пьеса создана в 1997 году, в ней ощущается дух 1960–1970-х, времени молодости Каррьера. Она кинематографична, ее сюжет изящен и прост, но при этом непредсказуем — зритель не сможет угадать, что ждет героев в следующий момент.

Именно такой — как кинокартина на сцене, в духе культового французского кино — «Террасу» представит LA’Театр.

«„Терраса“ — удивительно тонкое, смешное и пронзительное произведение! Мы старались в художественном решении создать атмосферу пьесы, погрузить зрителя в „воздух“ парижской террасы 70-х, создать фильм-спектакль, тонкий как туман над Сеной осенним днем, в который и разворачивается наш полный неожиданных поворотов спектакль», — сказала художник-постановщик Мария Вольская

Анастасия Акатова и Андрей Барило играют супружескую пару, чья жизнь переворачивается с первых минут спектакля. Все, что было для них привычным, рушится. Им предстоит навсегда покинуть уютную квартиру, где они провели столько лет, и расстаться друг с другом.

И в этот момент в их дом и судьбу вторгаются незнакомцы, реальность теряет четкость, а сильный ветер — французский мистраль — уносит героев одного за другим.

Финал этой изысканной и обманчиво простой истории невозможно предугадать. Даже после того, как занавес опустится, кажется, будто жизнь персонажей продолжается за кулисами, а зрителям лишь на мгновение позволили заглянуть в этот странный и живой мир.

Премьера состоится 18 июля на сцене LA’Театра. Начало в 19:00.