В Подмосковье запустили цифровой инструмент для урегулирования вопросов с задолженностью

Социально-ориентированная организация НКО «Фонд поддержки нуждающихся граждан «Аксилиум (Помощь)» с 2022 года ведет практические исследования в области альтернативных форм урегулирования вопросов с накопленными задолженностями граждан по микрокредитам и займам в МФО. В конце 2024 году фонд запустил цифровую платформу Auxilium, которая нашла высокую оценку в ФССП России позволяет обратившему в фонд должнику урегулировать вопрос задолженности со своим кредитором бесконфликтно, оперативно и дистанционно через ст. 415 ГК РФ Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Данная возможность предоставляется заемщикам, которые имеют множественные кредитные отношения находятся в трудной жизненной ситуации без возможности выбраться из нее самостоятельно. Платформа предоставляется гражданам бесплатно.

Прощение долгов (частично или полностью) на платформе Auxilium стало возможным, так как к платформе подключились и стали участниками Программы «Жизнь без долгов» уже несколько десятков микрофинансовых организаций (МФК/МКК) и профессиональных коллекторских агентств (ПКО).

Опираясь на открытые данные финансовых институтов и беря во внимание общую ситуацию в сегменте микрокредитования, полагаю, что более 43% заемщиков, которые проживают в вашем регионе, имею критическую просрочку по микрозаймам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.