Качество и безопасность: эксперт рассказала о новых стандартах детского питания

Глава испытательной лаборатории ВНИИ молочной промышленности Елена Юрова заявила, что новые стандарты детского питания в России и Белоруссии будут охватывать каждый ингредиент смеси, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Самое главное – это ингредиенты и компоненты, из которых производились продукты специализированного питания, в том числе детского, особенного там, где идут заменители грудного молока», - сказала эксперт.

По ее словам, отдельное внимание производители теперь будут обращать на изолят молочного белка и мицеллярный казеин: эти компоненты содержатся в основе любого функционального питания.

Ранее Росстандарт совместно с Госстандартом Белоруссии начал разработку новых ГОСТов на детское питание. Соответствующее соглашение стороны подписали 26 июня на поля XII Форума регионов России и Белоруссии в Нижнем Новгороде.

Росстандарт совместно с Госстандартом Белоруссии начал разработку новых ГОСТов на детское питание, соглашение об этом руководители обоих ведомств подписали 26 июня на полях XII Форума регионов России и Белоруссии в Нижнем Новгороде.