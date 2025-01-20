Почему курс биткоина рекордно вырос 20 января

Основная причина роста курса биткоина сейчас — это воодушевление криптоинвесторов в связи с инаугурацией Дональда Трампа. Участники крипторынка и ранее надеялись, что избранный президент США будет поддерживать криптоиндустрию, о чем он заявлял в ходе предвыборной кампании, сообщил РИАМО главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

Запуск собственного мемкоина TRUMP убедили инвесторов в том, что Трамп видит в криптоиндустрии большое будущее и не забывает про нее, отмечает эксперт.

По его словам, ожидания прихода более дружественной по отношению к криптовалютам администрации усиливают и интерес институционалов. По данным Farside Investors, за последнюю неделю 12 спотовых биткоин-ETF зафиксировали приток средств на сумму более 1,8 млрд долларов, что на 475% больше по сравнению с притоком в размере 312,8 млн долларов США, зафиксированным неделей ранее.

«Но это воодушевление может оказаться кратковременным. Скорее всего после роста до 110000 долларов биткоин скорректируется снова вниз к 105000. Это может произойти уже в середине текущей недели. Подобные яркие события часто провоцируют рост курса в преддверии самого события, а после того, как все произошло, цена резко корректируется вниз, т. к. часть инвесторов предпочитает зафиксировать прибыль», — комментирует Ли.