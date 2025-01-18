Дональд Трамп запустил свой собственный мемкоин
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Будущий 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о выпуске собственной шуточной криптовалюты.
«Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин», — написал республиканец на платформе Truth Social и в соцсети X (бывший Twitter).
Сообщение политика вызвало сомнения у пользователей, большинство из которых предположили, что аккаунты Трампа подверглись взлому. Однако, по прошествии нескольких часов после публикации, посты так и не были удалены.
Ранее стало известно, что решение о судьбе китайской соцсети TikTok в США возложили на Трампа. Республиканец примет решение после церемонии инаугурации, которая пройдет 20 января в Ротонде Капитолия.