Дональд Трамп запустил свой собственный мемкоин

«Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин», — написал республиканец на платформе Truth Social и в соцсети X (бывший Twitter).

Сообщение политика вызвало сомнения у пользователей, большинство из которых предположили, что аккаунты Трампа подверглись взлому. Однако, по прошествии нескольких часов после публикации, посты так и не были удалены.

Ранее стало известно, что решение о судьбе китайской соцсети TikTok в США возложили на Трампа. Республиканец примет решение после церемонии инаугурации, которая пройдет 20 января в Ротонде Капитолия.