Трамп будет сам решать судьбу TikTok

На избранного президента США Дональда Трампа возложили ответственность за решение о судьбе китайской соцсети TikTok в стране, сообщает РИА Новости .

Республиканец, официально вступив в должность главы Соединенных Штатов, должен будет определить, продолжит ли платформа работать в стране или нет. Нынешняя администрация призналась, что не может принять решение по этому поводу из-за временных рамок в связи со сменой власти.

«В конечном итоге все зависит от меня, так что вы увидите, что я собираюсь сделать», — сказал Трамп.

В пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета в силу с 19 января на работу платформы в стране. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

За реализацию закона в итоге будет отвечать новый президент. В Белом доме ранее также утверждали, что TikTok «должен принадлежать американской компании», чтобы продолжить работу в США.