Трамп подтвердил перенос места церемонии инаугурации из-за холодов

Будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что церемония инаугурации главы государства состоится 20 января в Ротонде Капитолия из-за похолодания в Вашингтоне.

«Я не хочу, чтобы кто-либо пострадал в этих опасных условиях. Это будет красивое и безопасное мероприятие, особенно для нашей большой телевизионной аудитории!» — написал республиканец в соцсети Truth Social.

Согласно прогнозам синоптиков, в день инаугурации столбики термометров в Вашингтоне опустятся до минус 12 градусов.

Церемония вступления Трампа в должность президента пройдет 20 января в столице США. Мероприятие начнется в 12:00 по местному времени (20:00 по Москве). Официальная трансляция церемонии будет доступна на сайте Белого дома.

Что представляет из себя официальное вступление в должность нового президента США, читайте в материале РИАМО.