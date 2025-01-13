Инаугурация Дональда Трампа 2025: когда и где пройдет, кто будет присутствовать и как посмотреть

Что представляет из себя официальное вступление в должность нового президента США, читайте в материале РИАМО.

Несмотря на то, что президента США c 1845 года неизменно выбирают в ноябре, еще два месяца после этого он ждет официального вступления в должность, а руководить страной продолжает старая администрация. Учитывая, что смена Джо Байдена на Дональда Трампа обещает серьезные перемены во внутренней и внешней политике Штатов, к инаугурации республиканца в 2025 году приковано особенно пристальное внимание всего мира.

Инаугурация Дональда Трампа 2025: где и когда состоится церемония

Церемония вступления в должность Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года в Вашингтоне. Она начнется в 12 часов по местному времени (20:00 по московскому).

Сначала избранные президент и вице-президент принесут слова торжественной присяги, после чего новый глава государства обратится к нации с речью. Затем Трамп удалится в здание Капитолия, где подпишет документы о вступлении в должность.

После этого состоится обед, на котором, помимо президента и вице-президента, будут присутствовать лидеры обеих палат парламента, а также приглашенные гости.

Далее Трамп в сопровождении военного эскорта направится к расположенному неподалеку Белому дому, где будет наблюдать за традиционным парадом.

Кто приглашен на инаугурацию Трампа 2025

За всю историю президентских инаугураций в США на них ни разу не присутствовали главы других государств (по крайней мере, с 1874 года, когда американский Госдепартамент начал вести учет всех визитов зарубежных лидеров в Штаты).

Тем не менее, на церемонию своего вступления в должность Трамп пригласил целый ряд иностранных первых лиц. Самым значимым из них стал председатель КНР Си Цзиньпин. Уже известно, что китайского лидера в Вашингтоне 20 января не будет, но вместо себя он пришлет высокопоставленного представителя.

Из других зарубежных лидеров приглашения получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сальвадора Найиб Букеле, глава итальянского правительства Джорджия Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей.

Президент России Владимир Путин на инаугурацию Трампа приглашен не был, о чем сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Забавная ситуация сложилась вокруг визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Трамп заявил, что не приглашал Зеленского, но если тот захочет приехать, то готов его принять. В этих словах многие усмотрели издевательский посыл по отношению к президенту Украины. Впоследствии в интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский признался, что хотел бы приехать, но без приглашения не может.

Кто пожертвовал деньги на инаугурацию Трампа

Примечательной новостью стало то, что щедрые пожертвования на проведение церемонии вступления нового президента в должность собираются сделать руководители некоторых крупнейших интернет-компаний, которые ранее считались противниками Трампа.

В частности, по 1 миллиону долларов на инаугурацию планируют направить Марк Цукерберг (глава признанной в России экстремистской организацией Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram), Сэм Альтман (глава OpenAI), Джефф Безос (глава Amazon).

«В мой первый срок все со мной боролись, а теперь все хотят со мной подружиться», – прокомментировал подобную смену настроений в американском истеблишменте Трамп.

Где можно посмотреть инаугурацию Дональда Трампа

Трансляцию церемонии инаугурации 47-го президента США будут вести все крупнейшие американские телеканалы, такие как ABC, CBS, CNN, CSPAN, Fox News, MSNBC, NBC и PBS. Чтобы посмотреть событие, можно зайти как на сайты указанных телеканалов, так и на их ютуб-каналы.

Кроме того, официальная трансляция церемонии будет доступна на сайте Белого дома.

Чего ждать после вступления Трампа в должность президента США

Именно официальное вступление Трампа в должность рассматривается экспертами как условие для начала полноценной деятельности по реализации уже озвученных командой нового президента и им самим планов (в частности, по договоренности с Россией касательно конфликта на Украине). Об этом говорят и на официальном уровне. В частности, только после инаугурации Трампа можно будет готовить его встречу с Владимиром Путиным, заявил Дмитрий Песков.

Кроме того, ожидается, что сразу после вступления в должность 47-й президент США выпустит множество указов, в первую очередь по экономическим и иммиграционным вопросам. Как заявил сенатор-республиканец Джон Баррассо, эти указы вызовут «шок и трепет».