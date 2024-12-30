Мир или СВО: смогут ли Путин и Трамп договориться по Украине в 2025 году

Что принесет наступающий год в плане продолжения СВО и как на этом скажется инаугурация нового президента США, читайте в материале РИАМО.

В преддверии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января, весь мир гадает, сможет ли эксцентричный политик, вернувший себе место в Белом доме после четырехлетней паузы, добиться мира на Украине, как он неоднократно обещал в ходе предвыборной кампании. Несмотря на энтузиазм в заявлениях команды Трампа, на пути к мирному соглашению между Россией и Украиной по-прежнему лежат серьезные преграды.

Прорывы по Украине маловероятны

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По мнению политолога и американиста Константина Блохина, в ситуации вокруг Украины так много переменных, что какие-либо прорывы в мирных переговорах маловероятны. В частности, эксперт обратил внимание на то, что все озвученные на сегодняшний день членами команды Трампа мирные инициативы не соответствуют национальным интересам России.

«Мы хотим нейтральный статус Украины, а они предлагают заморозку конфликта. Разве это соответствует нашим интересам?» Константин Блохин политолог, американист

В разговоре с РИАМО Блохин напомнил, что Украина — это стратегический актив для Запада, за который последний боролся с 90-х годов, поэтому причин отказываться от этого актива и «дарить нам Украину просто так» у Запада нет.

В частности, в случае отказа от поддержки Украины американский военно-промышленный комплекс и американские элиты лишатся инструмента ослабления России и собственного обогащения, отметил политолог.

По мнению Блохина, скорее всего Трамп захочет обменять Украину на Китай.

«То есть США отказываются от поддержки Украины, а вы, русские, сокращаете свое стратегическое партнерство с Китаем. Мы пойдем на это? Вряд ли» Константин Блохин политолог, американист

В целом вероятность успеха в достижении мира на Украине Блохин расценивает как 50/50 и призывает смотреть на переговорный процесс «безо всяких иллюзий».

По каким пунктам Запад готов пойти навстречу России, а по каким нет

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Как отметил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, в результате прихода к власти Трампа появляется хотя бы шанс на мирную договоренность.

По мнению эксперта, вновь избранный президент США заинтересован в успехе как лично — в частности потому, что хочет получить Нобелевскую премию мира — так и исходя из интересов своей страны.

«Стратегически он в этом заинтересован, так как считает Китай главным конкурентом Америки и считает, что главное зло украинской войны для Америки заключается в том, что эта война прямо толкает российскую экономику в объятия китайской и делает Россию прочным союзником Китая… Выгода Америки в том, что Россия после снятия санкций сможет быть более независимой от экономики Китая», — высказал свое мнение эксперт.

Марков также перечислил пункты, по которым США уже готовы пойти навстречу России. Это:

Прекращение демонизации России, снятие дипломатической блокады и начало переговоров. Отсутствие требований к России по отводу российских войск на границы 1991 и 2021 годов. Согласие с тем, что «не должно быть никакого членства Украины в НАТО».

При этом вопросов, по которым сближения позиций пока нет, намного больше. Среди них Марков перечислил следующие требования России, от принятия которых Запад «пока далек»:

Неучастие Украины в НАТО и ее нейтралитет должны быть не устным обещанием западных политиков, а предметом международного договора, а также должны быть внесены в конституцию Украины. Демилитаризация Украины. То есть вместо накачивания Украины оружием необходимо, наоборот, убрать существенную часть вооружений и ввести лимиты на различные типы вооружений. Денацификация, то есть изменение самого характера украинского режима. В частности, по мнению Маркова, должна быть ликвидирована система террора, поскольку современная Украина является террористическим государством в двух смыслах: во-первых, оно проводит политику государственного терроризма против России, а во-вторых, проводит политику террора против собственного населения. «Дедерусификация», то есть отмена всех законов, запрещающих русский язык, отменяющих русскую культуру и так далее. Отмена всех политических репрессий против православной церкви. Отмена политических репрессий против СМИ, политических партий, освобождение нескольких десятков тысяч политических заключенных, которые томятся под пытками в украинских тюрьмах. Вывод украинских войск из Запорожской и Херсонской областей. Мирный договор должны подписать легитимные власти Украины, к которым Зеленский не относится. В нынешних условиях это спикер Верховной Рады.

При этом собеседник РИАМО отметил, что вывод украинских войск из Курской области в число требований России не входит.

«Россия самостоятельно выбьет украинские войска из Курской области. Просто пока идут бои в Курской области, ни о каких договоренностях речи быть не может» Сергей Марков политолог, директор Института политических исследований

Что касается украинского общества, то, по мнению Маркова, его мнение не имеет значения, так как «это стадо рабов, которое палкой легко вгоняется в стойло».

При этом политолог уверен, что «90% украинского общества буквально молятся каждый день, чтобы война быстрее закончилась», а за продолжение боевых действий выступает 10% населения — «фашистов по взглядам, террористов по методам и воров по социальной принадлежности».

Договоренности будут достигнуты, но пока неясно, что получит Украина

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Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев обратил внимание, что формула, по которой планируется достичь мира на Украине, Трампом пока не представлена.

«Вот когда он выдаст формулу, станет понятно, сможем ли мы договориться», — считает собеседник РИАМО.

При этом эксперт «почти не сомневается» в том, что договоренность в итоге будет достигнута. Вопрос в том, что Трамп предложит Украине, потому что вступление этой страны в НАТО, по мнению Журавлева, новому американскому президенту «неинтересно».

Отвечая на вопрос о будущем Курской области, эксперт высказал примерно такое же мнение, как Сергей Марков.

«Скорее всего, они [ВСУ] не выйдут [из Курской области], а их выбьют. Это сделаем мы, безо всякого Трампа. Это будет непросто, шапками мы их не закидаем, но это будет» Дмитрий Журавлев политолог, научный руководитель Института региональных проблем

В итоге, как считает научный руководитель Института региональных проблем, границы России в любом случае останутся прежними, включая четыре бывшие области Украины — Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую.

«Я не думаю, что Трамп надеется на то, что, сохранив украинцев в Курской области, он добьется какого-то результата. Он человек упертый, но не глупый», — считает политолог.

Что касается возможной эскалации конфликта, то, по мнению Журавлева, она может наступить, если «те, кто за войну, решат, что при эскалации Трамп отступит».

«Я считаю, что он не отступит, он мужик упертый. Пока у него есть возможность идти тем путем, который он сам объявил, он им будет идти. А в этой ситуации эскалация никому не принесет пользы, в том числе и ястребам», — отметил собеседник РИАМО.