«Злая нить» под кожей: как комары заражают россиян тропическим паразитом

Дирофиляриоз — паразитарное заболевание, которое все чаще выявляют и в умеренном климате, в том числе в России, сообщил РИАМО научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Дирофиляриоз — это хорошо известное и, к сожалению, широко распространенное по планете заболевание. Оно вызывается паразитированием в организме человека круглых червей рода дирофилярия. Само название переводится как «злая нить», что недвусмысленно намекает на последствия их попадания в организм», – рассказал Марьинский.

Она добавил, что в основном это тропическое и субтропическое заболевание, но в последние десятилетия все чаще фиксируются случаи и в регионах с умеренным климатом, причем каждый год — все севернее.

«Я говорю именно о случаях носительства дирофилярий человеком. Жизненный цикл этих паразитов довольно сложен. Взрослые особи, достигающие нескольких сантиметров в длину, живут в организме хищных млекопитающих, например, собак и кошек. Они производят микроскопических личинок, которые попадают в тело комара во время его кровососания. При следующем укусе комар передает личинок другому млекопитающему, в его теле они развиваются до взрослых червей и начинают новый цикл», – разъяснил биолог.

Марьинский отметил, что человек для них — не предпочтительный хозяин. До недавнего времени считалось, что в организме человека они не становятся половозрелыми и не производят новых личинок. Сейчас появляются данные, что это все же возможно, но окончательных выводов пока нет.

«В большинстве случаев дирофиляриоз у человека не представляет угрозы жизни. Обычно паразиты локализуются под кожей и вызывают болезненную припухлость, внутри которой и находится червь. В России, особенно в южных регионах, с каждым годом регистрируется все больше случаев, и география их расширяется. Это может быть связано как с изменениями климата, так и с тем, что диагностика стала более прицельной и внимательной», – поделился специалист.

Он уточнил, что во многих случаях заболевание протекает незаметно, и человек может даже не обратить внимания. Но если припухлость возникает в неудобном месте, ее трудно игнорировать. Скорее всего, рост числа выявленных случаев объясняется именно активной диагностикой.