Не повод для страха: вероятность подцепить глистов от укуса комара в Крыму низкая

Биолог Марьинский: дирофилляриоз в Крыму — не повод для страха

Несмотря на рост случаев дирофилляриоза, укус комара в Крыму — еще не приговор, сообщил РИАМО научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Дирофилляриоз — это паразитарное заболевание, которое вызывает личиночная стадия нитевидной нематоды. Опасный глист, попадая в организм человека или животного, поражает зрение и другие органы с преимущественно хроническим течением. Лечение дирофиляриоза у людей проводится хирургическим путем — паразита извлекают из организма.

«Что касается Крыма, то ничего экстраординарного в случае дирофилляриоза там нет. Регион полностью подходит по условиям. Переносчиками могут быть разные виды и рода кровососущих комаров. В отличие от малярии, которую переносят только комары определенного рода, дирофилляриоз могут переносить многие», — сказал Марьинский.

Поэтому нет смысла разглядывать, кто именно укусил — практически любой комар может быть переносчиком.

«Тем не менее, есть два важных момента. Во-первых, даже в регионах, где заболевание встречается, вероятность заражения остается крайне низкой. Во-вторых, для обычных людей важно знать о нем только в общих чертах — прежде всего информированными должны быть врачи», — отметил биолог.

Марьинский посоветовал жителям России по-прежнему радоваться: наш прохладный климат и суровые зимы надежно защищают от множества тропических и субтропических заболеваний, включая и те, что переносятся насекомыми.

«Так что если вас укусил комар в Крыму или Сочи — просто смахните его и не переживайте. А вот в Камбодже или на Мадагаскаре лучше все-таки избегать укусов», — заключил он.

Ранее в Крыму был выявлен первый случай заражения дирофилляриозом через укус комара.