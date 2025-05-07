Трамп не хочет снимать пошлины с Китая ради переговоров

Американский президент Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос журналиста в Белом доме, готов ли тот отменить пошлины на товары из Китая ради того, чтобы подтолкнуть Пекин к переговорам, пишет РИА Новости .

Трамп ответил лаконично и ясно на вопрос, готов ли он отменить пошлины в отношении китайского импорта. Американский президент ответил одним словом — «нет».

Соответствующий вопрос президенту США задали во время церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, которым стал Дэвид Пердью.

Ранее Трамп заявлял, что пошлины в отношении китайских товаров со временем снизятся, однако они не достигнут нулевой отметки.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином началась в начале апреля, когда Трамп принял решение ввести на импорт ряда стран пошлины. Китай оказался той страной, которая ответила теми же мерами. Затем Трамп поднял пошлины еще раз. В итоге пошлины на товары из Китая составляют 145%, а на импорт США — 125%.

Есть мнение, что американский президент намеренно не завершает торговую войну. Так он надеется добиться личной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Однако Китай не спешит на этот шаг соглашаться, так как есть вероятность, что Трамп устроит из встречи политический спектакль.