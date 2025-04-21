Стала известна причина, почему Трамп никак не закончит торговую войну с Китаем

Американский президент Дональд Трамп хочет лично встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином и поэтому не завершает торговую войну между США и КНР. Однако китайская сторона опасается личных переговоров своих лидеров из-за риска, что Трамп превратит встречу в политический спектакль, пишет РБК со ссылкой на Politico.

Китай настаивает на том, чтобы США назначили ответственного сотрудника за торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином, но Трамп ждет личной встречи с китайским лидером. Осведомленные источники сообщают, что Белый дом не давал распоряжений по поводу контактов с китайскими чиновниками, поэтому торговые отношения между странами стремительно обостряются.

На данный момент американский сенат не утвердил посла страны в Китае. Ответственного за переговоры с КНР также нет. Из-за желания Трампа лично участвовать в переговорах ситуация обостряется и может затянуться на продолжительный срок.

«Закрытые каналы не работают, потому что президент Трамп этого не хочет. Трамп хочет иметь дело напрямую с председателем Си так же, как с президентом Путиным», — высказался на этот счет бывший директор по вопросам Китая, Тайваня и Монголии в Совете национальной безопасности во времена администрации Барака Обамы Райан Хасс.

При этом китайская сторона не спешит соглашаться на личный контакт Трампа и Си Цзиньпина, намекая на прошлую скандальную встречу Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Китай не может допустить ситуации, когда его глава окажется в неловкой ситуации, транслирующейся на весь мир.

Ранее сообщалось, что торговая война США и КНР началась после решения Трампа повысить пошлины на импорт для ряда стран, в том числе Китая. КНР не стал мириться с ситуацией и ответил взаимными мерами. Таким образом, пошлины на взаимный импорт между странами взлетели до рекордных ометов. Со стороны США до 145%, а со стороны КНР — до 125%.