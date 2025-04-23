Трамп: США снизят пошлины в отношении Китая, но не до нуля

Американский президент заявил, что США снизят таможенные пошлины в отношении китайских товаров, однако ставка при этом не будет нулевой, пишет ТАСС .

«Они совершенно точно не будут столь высокими. Они существенно снизятся, но не будут равны нулю», — отметил он.

Ранее сообщалось, что торговая война США и КНР началась после решения Трампа повысить пошлины на импорт для ряда стран, в том числе Китая. КНР не стал мириться с ситуацией и ответил взаимными мерами. Таким образом, пошлины на взаимный импорт между странами взлетели до рекордных ометов. Со стороны США до 145%, а со стороны КНР — до 125%.

Американский президент Дональд Трамп хочет лично встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином и поэтому не завершает торговую войну между США и КНР. Однако китайская сторона опасается личных переговоров своих лидеров из-за риска, что Трамп превратит встречу в политический спектакль.