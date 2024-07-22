Топливные ассоциации рассказали о проблемах вокруг бензина Аи-95

Российский топливный союз (РТС) и НКО «Ассоциация товарных брокеров» (АТБ) отправили письма вице-премьеру России Александру Новаку, где рассказали о сложившейся сложной ситуации с обеспечением топливного рынка бензином марки Аи-95, сообщает «Интерфакс» .

На рынке отмечают увеличение биржевых цен на данный вид бензина, при этом каждая из организаций предлагает собственный набор мер по стабилизации ситуации в стране.

РТС выявила несоответствие производства и продаж на бирже Аи-92 и Аи-95 к структуре потребления указных марок на внутреннем отечественном рынке. Из-за этого наблюдается повышенный спрос на высокооктановые продукты.

Организация попросила вице-премьера поручить принять меры по росту производства высокооктанового бензина и предложила установить нормативы для биржевых продаж.

АТБ, в свою очередь, предлагает сделать отдельный норматив продаж в размере 15% от производства Аи-95 и установить предельную стоимость отсечения для выплат по обратному демпфирующему акцизу для нефтяных компаний по Аи-95.

В ФАС ранее подчеркнули, что планируют потребовать от нефтяных компаний информацию об экономическом обосновании увеличения оптовой стоимости Аи-95. Служба еще рекомендовала провести работу по росту объемов продаж данного бензина на бирже, потому что сейчас есть сезонное повышение спроса.