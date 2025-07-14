Аэропорт Саутенд в Лондоне отменил полеты после крушения маленького самолета

Происшествия

Лондонский аэропорт Саутенд рассказал об отмене всех полетов. Незадолго до этого там разбился маленький самолет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пост пресс-службы воздушной гавани в соцсети Х.

13 июля в лондонском аэропорту Саутенд рухнуло легкое воздушное судно Beech B200. Самолет направлялся в нидерланский Лелистад. Воздушное судно разбилось почти сразу после взлета в ближайшей от аэропорта лесополосе.

После этого пресс-служба аэропорта Саутенд заявила, что аэропорт временно закрыт. Его откроют, выпустив уведомление.

Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты. Это будет продолжаться до тех пор, пока полиция, спасательные службы, а также следователи разбираются с инцидентом.