Аэропорт Саутенд в Лондоне отменил полеты после крушения маленького самолета

Лондонский аэропорт Саутенд рассказал об отмене всех полетов. Незадолго до этого там разбился маленький самолет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пост пресс-службы воздушной гавани в соцсети Х.

13 июля в лондонском аэропорту Саутенд рухнуло легкое воздушное судно Beech B200. Самолет направлялся в нидерланский Лелистад. Воздушное судно разбилось почти сразу после взлета в ближайшей от аэропорта лесополосе.

После этого пресс-служба аэропорта Саутенд заявила, что аэропорт временно закрыт. Его откроют, выпустив уведомление.

Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты. Это будет продолжаться до тех пор, пока полиция, спасательные службы, а также следователи разбираются с инцидентом.