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The Economist: на саммите БРИКС Путин представит план по крушению доллара

Продвигаемая президентом РФ Владимиром Путиным альтернативная платежная система БРИКС может привести к крушению американской валюты, сообщает РБК .

Как пишет The Economist в статье «План Путина – победить доллар», российский лидер на будущем саммите БРИКС в Казани планирует «придать блоку вес», предложив создать глобальную платежную систему. Она, в свою очередь, сможет ударить по «доминированию США» и защитить Россию от санкций.

Издание отмечает, что идею создания платежной системы БРИКС активно продвигает Китай. Она поможет обеспечить странам Глобального Юга более дешевые и быстрые транзакции.

Авторы статьи пишут, что Путин надеется на предстоящем саммите «извлечь выгоду из долларовой неудовлетворенности». Это входит в геополитическую стратегию российского лидера. Также ключевой инициативой считается план по использованию цифровых денег, обеспеченных фиатными валютами.

Ранее бизнесмен Ким Дотком отметил, что новая финансовая система БРИКС положит конец «глобальному воровству» и может привести к разрушению США.