сегодня в 15:11

Предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком считает, что новая финансовая система БРИКС будет причиной неизбежного экономического разрушения США. Об этом сообщает РИА Новости .

Он напомнил, что ежедневно американские власти берут в долг 10 млрд долларов. Страна печатает деньги за счет других государств, использующих доллар как резервную валюту.

«Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и вызовет неизбежное экономическое разрушение США», — отметил Дотком.

Ранее спикер СовФеда Валентина Матвиенко рассказала, что в БРИКС могут сделать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу BRICS Bridge.

Последние данные показывают, то у Штатов дефицит бюджета составляет 1,27 трлн долларов, а госдолг Вашингтона находится на рекордно высокой отметке в 34,95 трлн долларов.