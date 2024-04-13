Сын Куклачева рассказал о состоянии госпитализированного артиста

Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, заслуженный артист России, худрук Театра кошек Дмитрий Куклачев рассказал, что его госпитализированный отец чувствует себя лучше и дает советы по проведению юбилейного шоу. Об этом сообщает РИА Новости .

Артисту стало плохо 12 апреля на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун», который проходил в «Вегас Сити холле». Куклачева его увезли на скорой помощи в больницу. Он жаловался на сердце.

«Уже он себя чувствует лучше, буквально полчаса назад я с ним разговаривал. Он раздавал ЦУ, как, что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось», — сказал сын артиста.

13 и 14 апреля юбилейное шоу пройдет по расписанию, но сам Куклачев не будет в нем участвовать.

По словам Дмитрия Куклачева, качество спектакля не пострадает. Собранные с выступлений средства направят в фонд Муслима Магомаева в помощь пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта.