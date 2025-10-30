Страховка от осеннего стресса: какие опции наиболее востребованы

Почти половина опрошенных россиян (43,6%) поддержала идею специальной страховки, которая помогала бы справляться со стрессом. 12,9% назвали ее необходимостью XXI века, 30,7% отметили, что это особенно актуально осенью, рассказали РИАМО эксперты страхового брокера Mains.

Наиболее востребованными опциями «страховки от выгорания» участники опроса назвали абонемент в спортзал или SPA (40,9%) и выходной день по «нервному полису» (33,8%). Каждый пятый хотел бы включить медитации или приложения для расслабления (20,3%), консультации психолога (18,7%), а 6,9% — компенсацию расходов на витамины и БАДы. Еще 8,9% респондентов отметили, что хотели бы получить все перечисленное вместе.

Однако половина участников опроса (50,8%) заявила, что готова оформить «антистресс»-опцию в страховке только в том случае, если ее оплатит работодатель. До 500 рублей в месяц готовы платить 17,5%, до 1000 рублей — 20,9%, свыше 1000 рублей — 10,8%.

Если бы психологические консультации включили в программу ДМС, 40,8% россиян восприняли бы это позитивно, 41,3% — нейтрально, а 17,9% — негативно, считая такую опцию лишней.

В целом более половины респондентов (52,8%) признались, что осенью чувствуют усталость, еще 18,3% отметили хандру и признаки выгорания, а 11% и вовсе заявили, что «все плохо». Полными энергии остаются лишь 17,9% опрошенных.

Чаще всего россияне связывают осеннее ухудшение настроения с рабочими стрессами (40,1%), новостным фоном (35,2%) и нехваткой солнца (33,3%). Проблемы в отношениях указали 20,3% участников, а финансовые трудности — 15%.

Каждый пятый россиянин (20,2%) признался, что думал о необходимости отпуска «на этой неделе», еще 29,8% — в прошлом месяце. Почти треть (28,8%) испытывала подобное чувство давно, а 21,2% заявили, что не сталкивались с таким состоянием.

Наиболее распространенный способ справиться со стрессом — разговор с близкими (39,7%). Треть (34,2%) предпочитает игнорировать проблему, считая, что «само пройдет». Еще 13,9% обращаются к психологу, а 12,2% выбирают сладости, сериалы, спорт или отдых.