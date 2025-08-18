Стало известно, сколько денег нужно россиянам для счастья

АЦ ВЦИОМ: россиянам нужно зарабатывать почти 227 тыс руб в месяц для счастья

Среднестатистическому жителю России необходимо 226 921 рубль в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым. При этом в 2017 году показатель составлял 109 472 рубля, сообщается на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно опросу, самые высокие запросы у миллениалов и жителей крупных городов. Старшие и младшие миллениалы указывают суммы от 300 до 470 тыс. рублей в месяц, а жители столицы — почти 700 тыс.

Представители старших поколений (эпохи оттепели и застоя) менее требовательны и ориентируются на суммы от 58 до 128 тыс. рублей. Сельским жителям было бы достаточно и 116 тыс. рублей.

В текущем году сумма, которую россияне считают «деньгами», составляет примерно 15 тыс. рублей. В 1998 году показатель был равен 88 рублям.

Ранее депутат Госдумы и бывшая советская фигуристка Ирина Роднина поделилась своим мнением о пенсионной системе в России. По ее словам, пенсия представляет собой не зарплату, а скорее пособие для пожилых людей.