«Это не зарплата»: депутат Роднина высказалась о российских пенсиях

Депутат Госдумы и бывшая советская фигуристка Ирина Роднина поделилась своим мнением о пенсионной системе в России. Трехкратная олимпийская чемпионка 1970-80-х годов считает, что молодому поколению следует заранее задумываться о своем пенсионном обеспечении, так как пенсия — это не зарплата, сообщает Sport24 .

По словам Родниной, пенсия представляет собой не зарплату, а скорее пособие для пожилых людей. Она отметила, что российские пенсионеры уже получают различные льготы и послабления от государства, а в некоторых странах государственные пенсии вообще отсутствуют.

«Справедливы ли современные пенсии? У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости», — отметила Роднина.

Отвечая на вопрос о справедливости пенсий, депутат подчеркнула, что нельзя постоянно полагаться только на поддержку со стороны. По ее мнению, россиянам пора становиться более самостоятельными и не рассчитывать постоянно на помощь государства, поскольку создание благоприятных условий для пенсионеров — это двусторонний процесс.

Ранее в Госдуме предложили начислять дополнительные пенсионные баллы матерям за рождение детей.