В Госдуме предложили добавлять пенсионные баллы мамам за каждого ребенка

Так он отреагировал на инициативу своих коллег дать россиянам возможность выходить на пенсию досрочно в зависимости от количества воспитанных ими детей.

«Идея весьма оригинальная, но тогда давайте подумаем о том, что мама, воспитавшая пятерых детей, и так имеет очень мало баллов пенсионных, а мы еще ей не даем возможности поработать. Уже отправляем ее на пенсию. То есть, по сути дела, сразу после того, как она воспитала детей, она идет на пенсию, и пенсия у нее не очень большая будет. Я бы, наверное, отталкивался от другого и предложил бы добавлять пенсионных баллов за каждого рожденного ребенка», — сказал Милонов.

Он напомнил, что уже сейчас по закону пенсионная реформа не касалась многодетных семей, поэтому и так многодетные мамы могут выходить на пенсию раньше